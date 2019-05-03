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Aliağa Belediyesi Helvacı Spor play-out'lara kaldı

İzmir Süper Amatör Liginde, play-off grubun son maçında Aliağa Belediyesi Helvacı Spor, Ceyhan Altınyıldız’ı 5-0 mağlup ederek play-out oynamaya hak kazandı.

İzmir Süper Amatör Liginde, play-off grubun son maçında Aliağa Belediyesi Helvacı Spor, Ceyhan Altınyıldız'ı 5-0 mağlup ederek play-out oynamaya hak kazandı.


Aliağa Belediyesi Helvacı Spor, play-off grubun son maçında Ceyhan Altınyıldız ile karşılaştı. Çiğli Belediye Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Abdülkadir Çelikkaya'nın golüyle 1-0 önde kapatan Aliağa temsilcisi, ikinci yarıda İzzet Enes Topuz, Adnan Malat, Abdülkadir Çelikkaya ve Onur Yılmaz ile 4 gol daha bularak rakibini 5-0 mağlup etti. Bu sonuçla grubu 9 puanla 2. sırada tamamlayan Aliağa Belediyesi Helvacı Spor takım, Bölgesel Amatör Ligi (BAL) play-out mücadelesi için hak kazandı.

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