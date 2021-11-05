Aliağa Belediyesi Kasım ayı meclisinin 2'nci birleşimi yapıldı

Aliağa Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclisi 2'nci birleşimi, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi.

Aliağa Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclisi 2'nci birleşimi, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantıda ilk birleşimde İmar ve Plan Bütçe Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Esnaf Komisyonuna havale edilen 5 madde meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. Tüm maddeler tek tek oylanarak kabul edildi.

‘Yarı açık sistem damızlık kıvırcık koyunculuk tesisi' yapımı oy birliği ile kabul edildi

Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi, gerçekleştirilecek ortak hizmet projesi kapsamında ‘Yarı Açık Sistem Damızlık Kıvırcık Koyunculuk Tesisi'nin yapılması, bu hususlarda protokol imzalamak, gerekli işlemleri yürütmek amacıyla Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yetkilendirilmesi hususunun oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

Aliağa Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclisi 2'inci birleşimi, toplantıya katılmayan meclis üyesi Sedat Sarı'nın mazeretinin oylanması ve bir sonraki oturumun 7 Aralık 2021 Salı günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu.