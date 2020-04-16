Aliağa Belediyesi kullanılmış eldiven ve maskeleri topluyor

Aliağa Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzemelerin imha edilmesine ilişkin genelgesini uygulamaya koydu. Belediye ekipleri, genelge kapsamında, özellikle ortak yaşam alanlarında kullanımı zorunlu hale gelen maske ve eldivenlerin insan sağlığına zarar vermeden imha edilmesi için kamu hizmet binaları, sağlık kuruluşları, eczaneler, alışveriş bölgeleri, pazar yerleri, meydan ve caddeler gibi yoğun kullanılan bölgelere hijyenik atık üniteleri yerleştiriyor. Vatandaşlar, kullandıkları tek kullanımlık maske ve eldivenleri, kapaklı ve hijyenik atık kutularına atabilecek. Toplama ünitelerine atılacak olan maske ve eldivenler geçici depolama alanlarında 72 saat bekletildikten sonra uygun biçimde bertaraf edilecek.