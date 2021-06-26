Aliağa Belediyesi mahalle projeleri hız kesmeden devam ediyor

Aliağa Belediyesinin mahalle projeleri kapsamında yer alan Hacıömerli Karanfil Sokak Mahalle Parkı'nda sona gelinirken ‘Köy Kahvesi ve Köylü Pazarı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Hacıömerli Mahallesi merkezi sokaklarından olan Karanfil Sokak'ta bitme aşamasına gelen mahalle parkı, çocuklar başta olmak üzere tüm mahalle sakinlerinin keyifle vakit geçirebileceği yeşil alana kavuşturuldu. Toplam bin 550 metrekare alana sahip parkın bin metrekaresi yeşillendirilirken alana mezem, kazayağı, çınar ve süs kirazı gibi bitkilerle görsel bir zenginlik kazandırıldı. Park alanına iki adet kamelya, çocuklar için oyun grubu, spor yapmak isteyen büyükler için de dış mekân fitness aletleri yerleştirildi.

Misafirler buram buram imbatı hissedecek

İzmir-Çanakkale yolu üzerinde bulunan Hacıömerli Mahallesi'nin bir turizm noktasına dönüştürülmesi amacıyla hayata geçirilen ‘Köy Kahvesi ve Köylü Pazarı'nda ise altyapı çalışmaları sürüyor. Belediye ekipleri, 2 bin 100 metrekarelik alana sahip teraslı köy kahvesini dinlenmek ve buram buram imbatı hissetmek isteyenler için vazgeçilmez bir adrese dönüştürüyor. Hacıömerli Köy Kahvesi, bulunduğu konum itibariyle misafirlerine Antik Gryneion kenti manzaralı, gerçek bir temaşa sunuyor. Doğal köy ürünlerinin satışa sunulduğu bir yer haline getirilecek ‘Hacıömerli Köylü Pazarı' ise Hacıömerli'de üretilen sebze, meyve gibi tarımsal ürünlerin yanı sıra kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulacağı bir pazar olacak.

Çeşitli bitki türleriyle zenginleştirildi

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın talimatlarıyla başlatılan Hacıömerli Karanfil Sokak Mahalle Parkı'nda son rötuşların yapıldığını belirten Park ve Bahçeler Müdürü Adil Çağlar, “Parkın içinde iki adet kamelyanın yanı sıra çocuklar için oyun grupları, yetişkinler için fitness grupları yer alıyor. Parkımızı yaparken 98 metrekare baskı beton, 307 metrekare normal beton, 421 metrekare de bordur kullanıldı. 172 metrekare kauçuk zemin döşendi. 30 bin adet mezem bitkisi, 10 bin adet kazayağı, 11 adet çınar ve 5 adet süs kirazı bitkisinin dikimini yaptık” dedi.