Aliağa Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis toplantısı yapıldı

Aliağa Belediyesi'nin Mayıs ayı Olağan Meclis toplantısı Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında gerçekleştirildi

Belediye meclis salonunda yapılan toplantıda gündemdeki maddeler meclis üyelerinin görüşüne sunularak tek tek oylandı. Oturum 9 Nisan 2019 ve 12 Nisan 2019 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başladı.

Hakan Şimşek, Serhat Aras, Cahit Ayan ve Kürşat Bahadır Turan'ın belediye başkan yardımcılığı kadrosuna atandığı ile belediye birim müdürlüklerine yapılan atamalar hususunda bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmeye göre Fen İşleri Müdür Vekilliğine Kürşat Bahadır Turan, Destek Hizmetler Müdür Vekilliğine Gökhan Karataş, Yazı İşleri Müdür Vekilliğine Özgür Uslu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekilliğine Orhan Mahmut Çetiner, Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, Park ve Bahçeler Müdür Vekilliğine Handan Çetiner Şirin, Temizlik İşleri Müdür Vekilliğine Harun Selim Tosun, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne Şerife Oğuzhan Aydın, İşletme Müdür Vekilliğine Sait Eslek, Plan ve Proje Müdür Vekilliğine Seçil Öztürk Zenginoğlu atandı.

Bilgilendirmenin ardından Başkanlıktan Gelen Önergelerin görüşülmesine geçildi. Belediye başkan yardımcılığına atanan meclis üyeleri Hakan Şimşek ile Serhat Aras için belediye başkan ödeneğinin 2/3'nü aşmamak üzere ödenek belirlenmesi ve yıl içindeki artışların aynen yansıtılmasını içeren maddeler oy birliği ile kabul edildi. 1-2-5-6-7-11-14 ve 15'inci maddeler oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi. 8 ve 10'uncu maddeler Plan Bütçe Komisyonuna havale edilirken 16. Madde oy çokluğu ile reddedildi. 4'üncü madde kapsamında Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi'ne (5 Asil, 5 Yedek) ve Çiftçi Mallarını Murakabe Heyeti'ne (5 Asil, 5 Yedek) üye seçimi yapıldı. Gizli oylama ile görevlendirilen isimler şöyle:

“Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Üyeleri

Asil: Sezai Özgen, Özgür Esentaş, Ali Rıza Öz, Gürcan Akyıldız, Mehmet Çalışkan

Yedek: Gökhan Cebeci, İbrahim Özgen, Birol Tabak, Levent Akçay, Hayrettin Aksoy

Çiftçi Mallarını Murakabe Heyeti Üyeleri

Asil: Cihat Ata, Sadi Önal, Mustafa Görgü, Tansu Kavak, Mehmet Akyıldız

Yedek: Mesut Bayram, Mehmet Akyıldız, Sedat Bayık, Mehmet Emin Taneli, Mehmet Sağlam.”

Komisyonlar belirlendi

Çevre ve Sağlık Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Eğitim ve Kültür Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım Komisyonunun kurulmasına oy birliği ile karar verildi. 5'er kişiden oluşacak ve 11 aylığına görev yapacak komisyonlar şu isimlerden oluştu:

“Çevre ve Sağlık Komisyonu: Ferhat Lek, Hilal Çelik, Sedat Sarı, Seçil Adalet Işık, Savaş Dağdeviren

Esnaf Komisyonu: Burhan Kızıl, Zekai Erşan, Gülten Taşbaş, Mehmet Çelik, Miktad Topçu

Eğitim ve Kültür Komisyonu: İsmail Meşe, Kürşat Kaplan, Gülten Taşbaş, Yasin Cıvlan, Oğuzhan Özşahin

Gençlik ve Spor Komisyonu: İbrahim Halil Özer, Hilal Çelik, Savaş Dağdeviren, Berkay Aktaş, Murat Erden

Ulaşım Komisyonu: İsmail Meşe, Serhat Aras, Berkay Aktaş, Murat Erden, Miktad Topçu.”

Komisyondan gelen raporların tamamının komisyonlardan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi. Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odasının dilekçesine istinaden merkez mahallesi paşa çiftliği mevki 989 ada, 4 numaralı parselde taşınmazın kullanımına dair 5393 sayılı belediye kanunun 75.maddesi birinci fıkrası c bendi uyarınca 07.05.2022 tarihine kadar 3 yıl süresince ortak hizmet projesi yürütülmesi talep edildi. Oylanan gündem dışı önerge oy birliği ile plan bütçe komisyonuna havale edildi.

İkinci birleşim 10 Mayıs Cuma günü yapılacak

Mayıs ayı olağan meclisinin ikinci birleşimi 10 Mayıs 2019 Cuma günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek. İkinci birleşimde plan bütçe komisyonuna havale edilen “2018 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabı” görüşülecek.