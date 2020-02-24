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Aliağa Belediyesi Meclisinde yeni dönem

AK Parti’den istifa ederek görevlerine bağımsız olarak sürdüren Aliağa Belediyesi meclis üyeleri Serhat Aras, Ferhat Lek ve İbrahim Halil Özer, partilerine geri dönme kararı aldı.

AK Parti'den istifa ederek görevlerine bağımsız olarak sürdüren Aliağa Belediyesi meclis üyeleri Serhat Aras, Ferhat Lek ve İbrahim Halil Özer, partilerine geri dönme kararı aldı.


Aliağa Belediyesi Meclis Üyeleri Serhat Aras, Ferhat Lek ve İbrahim Halil Özer'in kamu oyuna yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bizler Aliağa Belediyesindeki görevlerimizi bağımsız olarak sürdüren meclis üyeleri olarak, yaşadığımız son süreçte uzlaşmacı ve bütünleştirici politikalar izleyen il başkanımız Sayın Kerem Ali Sürekli'nin mesai tanımayan cansiparane çalışmalarından dolayı AK Parti Belediye Meclis Üyeleri olarak yolumuza devam etme kararı aldık. ‘Birlikten kuvvet doğar' ilkemizi benimseyen, bu konuda diyalog yolunu tercih eden, partimize dönmemizi sağlayan başta İlçe Başkanımız Sayın Hamdi Erdem ve İl Başkanımız Sayın Kerem Ali Sürekli'ye teşekkür ederiz”

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