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Aliağa Belediyesi personeline trafik eğitimi

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli polisler, Aliağa Belediyesi’nde çalışan şoför ve işçilerine trafik kuralları üzerine bir eğitim verdi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli polisler, Aliağa Belediyesi'nde çalışan şoför ve işçilerine trafik kuralları üzerine bir eğitim verdi.


Aliağa Belediyesi'nde çalışan şoför ve işçiler, trafik kuralları üzerine bir eğitim aldı. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli polisler tarafından eğitimler, Aliağa Belediyesi Konferans Salonu'nda verildi.


Görevli polis memurları, hafriyat taşıyan şoförlere yola hafriyat dökmemeleri gerektiğini ifade ederek, yol kenarında çalışan personelin görünür yansıtıcı yelek giymelerini, yollarda çalışırken karşıdan karşıya geçerken önlem almalarını, araç içinde seyahat ederken emniyet kemerlerini mutlaka takmalarını ve cep telefonuyla konuşmalarını istedi. Seminerde, 80 personel eğitim aldı.

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