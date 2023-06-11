Aliağa Belediyesi Sanatevi TSM Korosu'ndan ‘Unutulmaz Şarkılar'

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) yıl sonu etkinliklerinin son gününde ‘Unutulmaz Şarkılar' konserinde sahne alan Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, musiki tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Aliağa Belediyesi Sanatevi yıl sonu etkinlikleri Türk Sanat Müziği Korosu'nun ‘Unutulmaz Şarkılar' konseriyle son buldu. Dört gün süren etkinliklerde kursiyerlerin tiyatrodan dans ve enstrümantal gösterilerine, türkü şöleninden musiki ziyafetine kadar birçok etkinlik Aliağalılara sanat dolu saatler yaşattı. Verdikleri her konserde sanatseverlerin gönlünde taht kuran Türk Sanat Müziği Korosu, Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi. Şef Barış Doğan'ın yönetimindeki 60 kişilik dev koro, konserine ‘Unutamıyorum' isimli şarkıyla başladı. Şarkılarıyla dinleyenleri mest eden koronun solistleri, kimi zaman sergiledikleri solo performanslarıyla da alkış aldı.

Başkan Serkan Acar koristlerle birlikte söyledi

Konserde tüm şarkılara musikiseverlerle birlikte eşlik eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, son bölümde ‘Eski Dostlar' isimli parçayı sahnede koristlerle yan yana söyledi. Türk sanat müziği sevenlerin hayranlığını kazanan koristler, iki buçuk saat süren konser sonunda ayakta alkışlandı. Konser, koronun ve seyircilerin İzmir Marşı'nı hep birlikte söylemesiyle son buldu.

“Sanat günlerimizde birçok sürpriz bizlerle olacak”

Unutulmaz şarkılarla unutulmaz bir gece yaşadıklarını ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Tüm koro üyelerimize, birbirinden değerli saz sanatçılarımıza, teknik ekibe, gecenin mimarı Barış hocamıza ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan çok kıymetli sanatseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bayramdan hemen sonra Aliağa Sanat Günlerimiz de başlayacak. Konser, tiyatro gibi birçok sürpriz etkinlik bizlerle olacak” dedi.