Aliağa Belediyesi Sanatevi, yıl onu gösterileriyle sahne alıyor

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) 2022-2023 eğitim dönemini tiyatrodan enstrüman ve dans gösterilerine, Türk Halk Müziği'nden Türk Sanat Müziği konserine kadar birçok sanatsal gösteri ile noktalamaya hazırlanıyor.

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) bünyesinde verilen farklı sanat branşlarında eğitim gören kursiyerler, yıl boyunca öğrendiklerini yıl sonu gösterileri ile Aliağalılara sergileyecek. Aliağa Belediyesi Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu'nda 7-10 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek yıl sonu gösterilerinde kursiyerler, tiyatrodan enstrüman ve dans gösterilerine, Türk Halk Müziği'nden Türk Sanat Müziği konserine kadar birçok sanatsal etkinliği Aliağalılar için sahneleyecek.

ALBET oyuncuları da sahne alçak

Aliağa Belediye Tiyatrosu (ALBET) oyuncuları, yıl sonu etkinliklerinin birinci gününde (7 Haziran 2023 Çarşamba) ‘Güzel Günler İçin' adlı müzikal ile tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. 30 kişilik oyuncu kadrosu, 8 kişilik Makedon orkestrasıyla seyirciye unutulmaz bir müzikal sunmayı amaçlayan oyunun yazarlığını ve yönetmenliğini ALBET Sanat Yönetmeni Demet Bozkurt üstleniyor. Aliağa Belediyesi Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu'nda saat 21.00'de başlayacak müzikale ASEV Türk Sanat Müziği eğitmeni Barış Doğan güzel sesiyle eşlik edecek. Müzikalin dans koreografisi ise ASEV halk dansları eğitmeni Murat Tülüoğlu'na ait.

Oyunun Konusu; Gezici bir tiyatro kumpanyası olan Güzel Günler Kumpanyası, kendi halinde küçük bir tiyatrodur. Sahibi Makedon olan tiyatro aynı zamanda etnik birçok kişiyi de bünyesinde barındırıyor. Herkesin kendi hayali olduğu ve hayalleri için gitmeye karar verdiği tiyatroda bir gece işler aniden değişir. Artık birlik olma zamanıdır. Birlikte kurdukları tiyatroyu yine birlikte ayağa kaldıracaklardır. Paylaşmayı, birlikte bütün sıkıntıların üstesinden gelmeyi tema edinmiş oyun, arkadaşlığın, dostluğun, sevginin izlerini gösterir.

ASEV öğrencilerinden final gecesi

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) bünyesinde dans ve farklı enstrüman branşlarında yıl boyunca eğitim gören öğrenciler, yıl sonu etkinliklerinin ikinci gününde (8 Haziran 2023 Perşembe) final gecesi ile sahne alacak. Aliağa Belediyesi Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu'nda saat 20.30'da başlayacak programda öğrenciler dans ve enstrümantal hünerlerini Aliağalılar için sergileyecek.

THM VE TSM korosu müzik ziyafeti sunacak

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) yıl sonu etkinliklerinin üçüncü günde (9 Haziran 2023 Cuma) Türk Halk Müziği Korosu (THM), Sanat Yönetmeni Ali Hikmet Gökçen yönetiminde ‘Yaz Konseri' ile, dördüncü gün ise (10 Haziran 2023 Cumartesi), Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu Sanat Yönetmeni Barış Doğan yönetiminde ‘Unutulmaz Şarkılar' ile müzik tutkunlarının karşısına çıkacak. Aliağa Belediyesi Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserler saat 20.30'da başlayacak.