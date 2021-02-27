Aliağa Belediyesi sevimli dostlar için görev başında

Aliağa'nın sokaklarında yaşayan sevimli dostlar, vatandaşların sokağa çıkamadığı günlerde ihmal edilmiyor. Kısıtlamaların yanı sıra soğuk kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan, kentin sokaklarında yaşayan sevimli dostların tüm yaşamsal ihtiyaçları Aliağa Belediyesi Veterinerlik Birimi tarafından karşılanıyor. Veterinerlik birimi, kentin çeşitli noktalarında bulunan mamamatiklere düzenli olarak mama takviyesi yapıyor. Mamamatik bulunmayan ancak popülasyonun fazla olduğu kentin muhtelif bölgelerindeki sevimli dostların beslenmesine de özen gösteriliyor. Ekipler, bir yandan sevimli dostları beslerken bir yandan da onların sevgi ihtiyacını karşılıyor. Vatandaşlar, sevimli dostlarla ile ilgili yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta ise Hilal Masa'nın ALO 153 ve 0530 277 22 22 numaralı WhatsApp, Bip ve Telegram çözüm hattına ileterek yardım talebinde bulunabiliyor.

“Sevimli dostlarımızın her zaman yanındayız”

Mama dağıtımlarını rutin olarak sürdürdüklerini belirten Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, “Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu hafta sonlarında mama dağıtımlarını sıklaştırıyoruz. Gerek mamamatiklerimize gerekse mamamatik koyamadığımız daha uç noktalarda mama dağıtımları yapıyoruz. Sevimli dostlarımızın her zaman yanındayız” dedi.