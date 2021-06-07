Aliağa Belediyesi sevimli dostlar için görev başında

İzmir'de Aliağa Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarına mama ve su desteğini sürdürürken, veterinerlik ekipleri özellikle havalarında ısınmasıyla su desteğini artırdı.

Aliağa Belediyesi ekipleri, rutin olarak yaptıkları besleme çalışmalarını sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde sıklaştırdı. Yaz mevsiminin gelmesiyle, sevimli dostların hem mama hem de su ihtiyaçlarının sürekli olarak karşılandığı ifade edilirken, kentin muhtelif bölgelerinde bulunan mamamatiklere de düzenli olarak takviyelerin yapıldığı aktarıldı. Mamamatik bulunmayan; ancak popülasyonun fazla olduğu bölgelere ise belediye ekiplerinin mama ve su bıraktığı öğrenildi.

Öte yandan vatandaşlar, sokak hayvanlarıyla ilgili yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta taleplerini Hilal Masa'nın ALO 153 ve 0530 277 22 22 numaralı WhatsApp, Bip ve Telegram çözüm hattına ileterek yardım talebinde bulunabileceği aktarıldı.