İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aliağa Belediyesi spor okulları kursları başlıyor

Aliağa Belediyesinin yaz ve kış dönemleri olmak üzere yıl boyu Aliağalı gençlere farklı branşlarda sunduğu spor kursları kapsamında, 2019-2020 ‘Kış Spor Okulları’ kayıtları başlıyor.

Aliağa Belediyesinin yaz ve kış dönemleri olmak üzere yıl boyu Aliağalı gençlere farklı branşlarda sunduğu spor kursları kapsamında, 2019-2020 ‘Kış Spor Okulları' kayıtları başlıyor. 16 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'de başlayacak olan kurs kayıtları Aliağa Gençlik Merkezinin resmi internet sayfası olan www.aliagagenclikmerkezi.com adresinden online olarak yapılacak.



Sporun yaygınlaşması, ilçedeki gençlerin sporla iç içe yaşaması, gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi ‘Kış Spor Okulları' ile geleceğin yıldızları olan minik sporculara kapılarını açıyor. Farklı yaş kategorilerinde yüzlerce gence uzman eğitmenler tarafından; basketbol, futbol, karate, güreş, aerobik, voleybol ve satranç branşlarında eğitimler verilecek.



Aliağalılar, 16 Eylül Pazartesi günü saat 12.00 itibariyle online kayıt yapabilecekleri www.aliagagenclikmerkezi.com sayfası sayesinde kontenjanları anlık olarak takip ederek kurslardan faydalanabilirken, duyuru ve kurs programları hakkında bilgi edinmek için Aliağa Gençlik Merkezine gitmek zorunda kalmayacak. Aylık 50 TL olarak belirlenen kurs kayıt ücretleri kredi kartı ile internet sitesi üzerinden ödenebilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.