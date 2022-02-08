Aliağa Belediyesi şubat ayı olağan meclisi toplandı

Aliağa Belediyesinin şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığındaki toplantı, Belediye Meclis Salonu'nda 4 ve 7 Ocak 2022 tarihli meclis tutanaklarının okunup onaylanmasıyla başladı ve 10 maddelik gündemin oylanmasıyla devam etti. Gündem maddeleri arasında yer alan; ilçede kurulacak Aliağa Kuzey Ege Yüksek Teknoloji ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösterecek Aliağa Metal Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne üye olunması, Organize Sanayi Bölgesi'nin müteşebbis heyetinde yer alınması, bu konular ile ilgili kurumlarda her türlü iş ve işlemleri yerine getirmesi, belediye adına gerekli taahhütleri verebilmesi konusunda belediye başkanına yetki verilmesi hususunu içeren madde oy çokluğu ile kabul edildi.

İkinci birleşim perşembe günü

Aliağa Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı, dilek ve temennilerin ardından ikinci birleşimin 10 Şubat 2022 Perşembe günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu.

Meclis toplantısı canlı yayınlanacak

Şubat ayı meclisi ikinci birleşimi, Aliağa Belediyesi kurumsal internet sitesi www.aliaga.bel.tr'den ve Aliağa Belediyesi Web TV'nin www.youtube.com/aliagatv adresinden canlı olarak yayınlanacak. Aliağa Belediyesi Web TV yayını saat 17.00'den itibaren başlayacak. İkinci birleşim, toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretlerinin oylanması ve bir sonraki meclis toplantı gününün belirlenmesiyle son bulacak.