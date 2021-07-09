Aliağa Belediyesi temmuz ayı meclisi 2'nci birleşimi yapıldı

Aliağa Belediyesi temmuz ayı olağan meclisi 2'nci birleşimi, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantıda ilk birleşimde İmar ve Plan Bütçe Komisyonlarına gönderilen 7 madde meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. İmar planı değişikliği ve kiralama hususlarını içeren maddeler tek tek oylandı. 1-2 ve 3. Maddeler komisyonlarda kabul edildiği şekliyle oy çokluğuyla kabul edilirken 4-5-6 ve 7. Maddeler ise komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.

Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazlarda faaliyet gösteren işletmelerin kiralarına, normalleşme sürecinde ekonomik koşullarının iyileştirilmesine destek olmak amacıyla, 1 yıl süreyle yüzde 50 indirim kararı komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.

Bir sonraki oturumun 3 Ağustos 2021 Salı günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu.