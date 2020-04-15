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Aliağa Belediyesi yabani ot ve haşere ile mücadele başlattı

Aliağa Belediyesi, vatandaşlarının daha temiz, nezih ve sağlıklı ortamlarda ikamet etmelerine imkan sağlamak amacıyla cadde, sokak, yol ve kaldırım kenarlarında bulunan yabani otları temizliyor, mikroplara karşı da haşereler ile mücadele ediyor.


Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte kent genelindeki cadde, sokak ve bulvarların refüjleri ile kaldırım ve yol kenarlarında görüntü kirliliği oluşturan yabani otlar temizlenirken, park ve bahçelerde oluşabilecek haşerelere karşı da ilaçlama çalışmaları sürdürülüyor. Belediye ekipleri, yabani ot temizleme ve ilaçlama çalışmalarına kent merkezi ve çevre mahalleler ile ihtiyaç duyulan tüm noktalarda periyodik olarak devam edecek.

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