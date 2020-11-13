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Aliağa Belediyesi Yeni Şakran'da yolları yeniliyor

Aliağa Belediyesi, Yeni Şakran Mahallesi’ndeki yolları yenileme çalışmalarına devam ederken, çalışmaların başladığı günden bu yana mahallede 60 bin metrekarelik kilit parke taşı, 7 bin metrelik bordür döşemesi gerçekleştirildi.

Aliağa Belediyesi, Yeni Şakran Mahallesi'ndeki yolları yenileme çalışmalarına devam ederken, çalışmaların başladığı günden bu yana mahallede 60 bin metrekarelik kilit parke taşı, 7 bin metrelik bordür döşemesi gerçekleştirildi.


Aliağa Belediyesi, mahallelerdeki çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Bu kapsamda, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın girişimleriyle dahil edilen Yeni Şakran Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışmalarının sona erdiği cadde ve sokaklar yenileniyor. Doğal gaz altyapı çalışmalarından ötürü kazılan yolların yanı sıra vatandaşlardan gelen talepler de göz önünde bulundurarak, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Vali Kazım Dirik Caddesi'nde kilit parke taşı ve bordür çalışması gerçekleştiriyor.


Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün bünyesinde devam eden çalışmalar kapsamında, bugüne kadar Yeni Şakran Mahallesi'ne 60 bin metrekarelik kilit parke taşı, 7 bin metrelik bordür döşemesi yapıldı. Çalışmalarla cadde ve sokaklar baştan aşağıya yenilenirken, yollar hem yayaların hem de araç sürücülerinin rahat edebilecekleri bir hale getiriliyor.

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