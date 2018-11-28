Aliağa Belediyesi zabıtasından miniklere eğitim

Aliağa Belediyesi, öğrencilerin küçük yaşlarda meslekleri tanıması, farklı alanlarda kendilerini geliştirmesi ve toplumsal bilincin artması için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Aliağa'daki anaokulu öğrencileri ile bir araya gelen Aliağa Belediyesi Zabıta ekipleri, öğrencilere zabıta mesleğini tanıtarak bilgiler veriyor.

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Kürşat Bahadır Turan'ın öncülüğünde verilen eğitimlerde, minik öğrencilere zabıta mesleğinin görev ve yetkileri ile öğrencilerin sorumlulukları hakkında bilgiler verildi. Minik öğrenciler, meslek tanıtımının ardından işletmelere temsili denetlemeler gerçekleştirerek öğrendiklerini uygulamalı olarak pratiğe dönüştürdü; ayrıca öğrencilere Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından zabıta baskılı tişört ve şapka da hediye edildi.

Minik öğrencilere zabıta mesleğini tanıtmak ve sevdirmek istediklerini belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Kürşat Bahadır Turan, "Öğrencileri zabıta mesleğinin görev ve sorumluluklarının yanı sıra toplum kuralları hakkında bilgilendirmeye çalıştık. Küçük yaşta başlayan eğitim ve bilgilendirme bilinçli ve duyarlı bir toplumun inşası için ilk adım olacaktır" dedi.