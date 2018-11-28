İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aliağa Belediyesi zabıtasından miniklere eğitim

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçedeki anaokullarına ziyaretlerde bulunarak minik öğrencilere zabıta mesleğini tanıtıyor.


Aliağa Belediyesi, öğrencilerin küçük yaşlarda meslekleri tanıması, farklı alanlarda kendilerini geliştirmesi ve toplumsal bilincin artması için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Aliağa'daki anaokulu öğrencileri ile bir araya gelen Aliağa Belediyesi Zabıta ekipleri, öğrencilere zabıta mesleğini tanıtarak bilgiler veriyor.


Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Kürşat Bahadır Turan'ın öncülüğünde verilen eğitimlerde, minik öğrencilere zabıta mesleğinin görev ve yetkileri ile öğrencilerin sorumlulukları hakkında bilgiler verildi. Minik öğrenciler, meslek tanıtımının ardından işletmelere temsili denetlemeler gerçekleştirerek öğrendiklerini uygulamalı olarak pratiğe dönüştürdü; ayrıca öğrencilere Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından zabıta baskılı tişört ve şapka da hediye edildi.


Minik öğrencilere zabıta mesleğini tanıtmak ve sevdirmek istediklerini belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Kürşat Bahadır Turan, "Öğrencileri zabıta mesleğinin görev ve sorumluluklarının yanı sıra toplum kuralları hakkında bilgilendirmeye çalıştık. Küçük yaşta başlayan eğitim ve bilgilendirme bilinçli ve duyarlı bir toplumun inşası için ilk adım olacaktır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.