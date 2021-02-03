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Aliağa Belediyesinde 12 madde meclis üyelerinin oylamasına sunuldu

Aliağa Belediyesinin şubat ayı olağan meclisi, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde toplandı.

Şubat meclisinde, başkanlıktan gelen önergeler, komisyondan gelen raporlar ve gündem dışı önergeler olmak üzere toplam 12 madde meclis üyelerinin oylamasına sunuldu.


Aliağa Belediye Meclis Salonundaki oturum, 5 Ocak 2021 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanması ve 2019 yılı sayıştay raporu hakkında bilgilendirmenin yapılmasıyla başladı. Ardından meclis gündeminde yer alan; Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği ile ek protokol yapılması, trampa ve irtifak hakkı kurulması, Açık Hava Tiyatrosu isim değişikliği, imar planı onayı, tarife cetvellerinde değişiklik ve ek bütçe yapılması hususlarını içeren maddeler oylandı.



Başkan Acar'dan teşekkür


Oylama sonrası dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, son günlerde Aliağa ve çevresinde etkili olan sağanak yağışların neden olduğu olumsuzluklara karşı belediye ekiplerinin var gücüyle mücadele ettiğini ifade etti.


Aliağa Belediyesinin şiddetli yağışlar sonrası yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı sabahlara kadar mücadele ettiğini belirten Başkan Serkan Acar, “Vatandaşımızın evinde rahat edebilmesi için yağmurda sahada mücadele eden tüm belediye çalışanlarımıza ve aynı şekilde yoğun bir şekilde çalışan İZSU çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Aliağamız İzmir genelinde bu süreci en iyi şekilde atlatan ilçelerden biri oldu” diye konuştu.


Aliağa Belediyesi şubat ayı olağan meclisi, bir sonraki meclis toplantısının 2 Mart 2021 Salı günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu.

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