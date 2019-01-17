Aliağa Belediyesinden 2019'da 19 kitap projesi

Aliağa'nın 8 bin 500 yıllık uygarlık geçmişinin gelecek nesillere ulaşabilmesi için akademik çalışmalar ışında birçok kültür yayınını kitapseverlerle buluşturan Aliağa Belediyesi, 2019 yılında Aliağalıların beğenisine sunacağı 19 kitap projesini açıkladı.

Aliağa'nın ilk çağlara uzanan; uygarlık izlerini, kültürel mirasını, coğrafik yapısını, arkeolojisini ve balıkçı kasabasından dev bir sanayi kentine hızla dönüşümünü "Aliağa Kent Kitaplığı" yayınları ile derleyen Aliağa Belediyesi, başucu niteliğinde olacak yeni eserlerin çalışmalarını 2019 yılda da yoğun bir şekilde sürdüreceğini bildirdi.

Aliağa Belediyesi, son dört buçuk yılda "Aliağa Kent Kitaplığı" adı altında toplam 2 bin 780 sayfalık dev bir arşive sahip oldu. Yaptığı akademik çalışmalar ile 2 bin 780 sayfalık bir çalışmaya ulaşan Aliağa Belediyesi, 2019 yılında birbirinden değerli 19 eseri Aliağalıların beğenisine sunacağını açıkladı. Yine belediyenin, 2019 yılında 19 kitap projesini hayata geçireceğini belirtti.

"Aliağa Kent Kitaplığı" ile ilgili olarak 2018'de yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, "2019 yılında çok daha yoğun bir çalışma dönemi geçireceğiz. Yıl sonuna kadar toplam 19 yeni yayını Aliağalılarla buluşturmaya hazırlanıyoruz. Yayınlarımızın basıma hazır hale getirilebilmesi için gerekli saha ekiplerini oluşturduk. Akademisyenlerle olan görüşmelerimizi tamamladık. 2017 ve 2018 yılındaki yayınlar tarih içerikli yayınlardı. Yavaş yavaş somut olmayan soyut kültürel mirasla ilgili çalışmalarımızı da gerçekleştirmek istiyoruz. Toplumsal olarak binlerce yıldır kültürümüzde yaşattığımız ritüellerimizi kayıt altına almak istiyoruz" dedi.

Aliağa'nın Kurtuluş Savaşı ve mübadele dönemine ışık tutulacak

Birleşmiş Milletler (BM)'inde ilgilendiği tabiat harikası bir kuş cennetine sahip olduklarını ifade eden Karatekin, "Aliağa Kuş Cenneti'ndeki ve Güzelhisar Deltası'ndaki kuşların tanıtılacağı bir yayını da okurseverlere sunacağız. Bu yayın için hazırlıklarımız başladı. Bunun dışında Aliağa'nın Kurtuluş Savaşı dönemi ve mübadele dönemlerini konu alan, 1900'lerin başından 1930'lu yıllara kadar olan dönemi kapsayan ciddi bir akademik çalışma hazırlatıyoruz. Bu çalışmayı hazırlarken İngiliz devlet arşivlerinden, Osmanlı arşivlerinden, Yunanistan kaynaklarından ve cumhuriyet arşivlerinden de yararlanacağız. Ciddi bir verinin olduğu Küçük Asya Araştırmaları Merkezi ile ilgili de temasımız sürüyor. Osmanlı imparatorluğunun son dönemi ile cumhuriyet'in ilk yıllarına ilişkin, mübadeleye kadar olan dönemi, etraflıca işleyeceğimiz bir yayınımız olacak. Ayrıca 1980'lerin sonunda Aliağa ve çevresinde üniversiteler tarafından yapılan saha araştırmalarında elde edilen sözlü tarih çalışmalarını da Aliağalıların huzuruna getireceğiz" şeklinde konuştu.

Tüyap'a davet var

Aliağa Kent Kitaplığı'na ait tüm eserlerin 6-14 Nisan tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek olan TÜYAP Kitap Fuarı'nda İzmirlilerin ve tüm Türkiye'nin huzuruna çıkacağının altını çizen Karatekin, son olarak şöyle devam etti:

"Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar, fuara bizzat katılarak Aliağa Kent Kitaplığı'na ait kitapları tüm Türkiye'ye tanıtacak. Fuarda ayrıca; kitapların hazırlanmasında emeği geçen akademisyenlerimizde yer alacak. Söyleşiler ve imza günleri olacak. Aliağalıları şimdiden TÜYAP fuarına davet ediyorum. Fuara başka hiçbir ilçeye nasip olmayacak zengin bir içerikle katılacağız. Aliağa'nın bu kültür iklimine nasıl geldiğini bir kez de orada dinlemelerini rica ediyorum."