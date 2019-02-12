Aliağa Belediyesi'nden altı kitaplık dev kültür seti

Antik çağlara uzanan 8 bin 500 yıllık tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve küçük bir balıkçı kasabasından Türkiye'nin en büyük sanayi kentlerinden biri haline dönüşen Aliağa'nın, geçmişini tüm yönleriyle geleceğe taşımak isteyen Aliağa Belediyesi, bilimsel araştırmalar ışığında hazırladığı kültür yayınlarını okuyucuyla buluşturmaya devam ediyor.

Daha önce 120 sayfalık "Aliağa'nın Antik Kentleri", 432 sayfalık "Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar", 320 sayfalık "Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Belgeler ve Yeni Araştırmalar, 1.Cilt" ve 600 sayfalık "İlk Çağ'dan 21. Yüzyıla Aliağa Tarihini dört set halinde tarihseverlerle buluşturan Aliağa Belediyesi, altı kitaplık kültür setini daha okurlarına ücretsiz olarak dağıtacak.

Altı kitaplık kültür setinin içerisinde; 400 sayfalık Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Turizm ve Kültürüyle Geçmişten Günümüze 1.Aliağa Sempozyumu, 446 sayfalık Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar, 2.Cilt, 432 sayfalık Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar Düzeltilmiş 3. Baskı, 215 sayfalık Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar, 247 sayfalık Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl ile Aliağa Kent Kitaplığı'nın çocuk serisine ait ilk çocuk kitabı olan Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları kitabı yer alacak.

Aliağalı tarihseverler altı kitaptan oluşan dev kültür setinin 15-28 Şubat 2019 tarihleri arasında Aliağa Belediyesi merkez hizmet binasında faaliyet gösteren; Hilal Masa'dan, Yeni Mahalle, Helvacı, Yeni Şakran Hizmet Birimleri ile Nadir Nadi Kütüphanesi'nden ücretsiz olarak temin edebilecek. Kitaplara dijital platformdan ulaşmak isteyen okuyucuların, kitapların tam metinlerini Aliağa Belediyesi resmi internet sayfası yayınlarımız bölümünden okuyabileceği, pdf olarak indirilebileceği kaydedildi.