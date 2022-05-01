Aliağa Belediyesinden bayram temizliği

Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala kentin cadde ve sokaklarında genel temizlik çalışması yaptı.

Mübarek Ramazan ayının bitmesiyle beraber idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'nın daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda geçirilebilmesi amacıyla kent genelinde başlatılan temizlik çalışmaları tamamlandı. Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, gündüz ve gece saatlerinde yaptıkları temizlik çalışmasıyla cadde ve sokakları bayrama hazır hale getirdi. Yapılan temizlik çalışmaları çerçevesinde özel sulama aracıyla cadde, sokak ve meydanlar yıkanarak dezenfekte edildi. Temizlik işleri müdürlüğünün kent genelinde çok zor bir görevi yerine getirdiğini belirten Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tahir Acar, “Temizlik işleri ekiplerimiz daha temiz ve daha güzel bir Aliağa için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor. Aliağa'mız bugün temizse bu temizlik işleri ekiplerimiz sayesindendir. Ramazan Bayramı'na tertemiz, çiçek gibi girmek istiyoruz. Bunun için Demokrasi Meydanı'mızdan başlayarak tüm cadde ve sokaklarımızı yıkayarak tertemiz bir görünüme kavuşturduk” dedi.