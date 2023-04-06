Aliağa Belediyesinden büyük bütçe başarısı

2022 yılı Denetim ve Faaliyet Raporlarının görüşüldüğü Nisan ayı olağan meclisinde Aliağa Belediyesi'nin bütçesinin son 9 yılda 14 kat arttığı açıklandı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Aliağa Belediyesi'nin bütçe ve yatırım başarısıyla örnek bir belediyeye dönüşmesinde en büyük pay Aliağa halkımızın ve belediye çalışanlarımızındır” dedi.

9 yılda 14 kat artarak 818 milyon olan bütçe için 2023 hedefi 1.4 milyar Türk Lirası

2013 yılında 108 Milyon TL olan Aliağa Belediyesinin aktif büyüklüğünün 2022 sonunda 1 milyar 593 milyon TL'ye yükseldiği, kurumun aktif büyüklüğünün de bu sürede 15 kat artış gösterdiği açıklandı. 2014 yılında seçilen Belediye Başkanı Serkan Acar, 58 milyon TL bütçeye sahip bir kurumun başına geldi. Serkan Acar yönetimindeki Aliağa Belediyesinin bütçesi 9 yılda 14 kat artış göstererek 818 milyon TL'ye yükselirken 2023 yılı hedefi tam 1.4 milyar Türk Lirası. 2013 yılında aktif büyüklüğü 108 milyon TL olan Belediyenin 2022 yılında aktif büyüklüğü 1 Milyar 593 milyon TL'ye yükselerek tam 15 kat artış gösterdi.

Aliağa Belediyesinin bütçede yatırıma ayırdığı pay yüzde 74

Başkan Serkan Acar'ın 2014 yılından itibaren başlattığı bütçe disiplini, kaynakların rasyonel kullanımı, gelir artırıcı tedbirler, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması çalışmaları sonrasında büyüyen bütçeyle birlikte kentte dev yatırım hamleleri gerçekleştirildi. 2013 yılında Belediye bütçesinde yatırıma ayrılan pay Belediye Bütçesinin yüzde 7'sine denk gelirken 2022 yılında Aliağa Belediyesi'nin sadece doğrudan yatırıma ayırdığı pay bütçenin yüzde 74'üne tekabül etti. Aliağa Belediyesi bütçesi, 9 yıllık yönetim stratejisi sayesinde Türkiye'nin birçok ilinden daha büyük bir mali güce kavuştu.

Aliağa'ya değer katan yatırımlar gerçekleştirildi

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediye ve bütçe yönetiminde rasyonel bir sistemi hayata geçirerek kısa sürede Belediyenin öz kaynaklarının değerlerinin katlanmasını sağladı. Yeni öz kaynaklar oluşturan, mevcut gayrimenkullerinin değerlerini artıran Belediye, güçlenen mali yapısıyla öz kaynaklarını kullanarak şehirde önemli yatırımları gerçekleştirdi. 29 Ekim Cumhuriyet Köprülü Kavşağı, Hükümet Caddesi alt geçidi, Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi, Hippoterapi Merkezi, Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi, Doğapark gibi şehre değer katan, yaşam alışkanlıklarını değiştiren, kalıcı büyük yatırım ve projeler gerçekleştirildi.

Belediye Meclisinde Denetim Raporu görüşüldü

Aliağa Belediyesinin 2022 yılı bütçe ve yatırım başarısı 2022 yılı Denetim Raporuna da yansıdı. Denetim Raporu'nun meclise sunulmasının ardından, Belediye çalışanlarına ve Aliağa halkına teşekkür eden Belediye Başkanı Serkan Acar, “Biz 2025 yılı gibi Aliağa Belediyesi'nin bütçesini milyar seviyeye ulaştıracağımızı hedeflemiştik ve bu hedefimiz doğrultusunda 2022 yılında 818 Milyon TL'ye ulaştık. Belediye iştirakleri ile birlikte Aliağa Belediyesi'nin bütçesi 1.2 milyar TL'ye ulaştı” dedi.

1 yılda 72 ihale; neredeyse haftada 2 ihale yapıldı

Belediyenin mal ve hizmet alımlarında doğrudan temin yöntemini minimum düzeye indirmesinin önemine değinen Başkan Serkan Acar, şöyle devam etti:“Türkiye'de çok örneği görülmeyecek bir oranla doğrudan temin limitini kullandık. 2022 yılında doğrudan temin oranımız sadece yüzde 5 oldu. 2022 yılında tam 72 ihaleye yaptık. Ortalamasına baktığınızda haftada 2 ihale yaptık. Aliağa Belediyesi büyüklüğünü, son 9 yılda ekonomik gücünü ve değerini 15 kat artırmıştır. Ekonomik gücünü 1.5 milyar TL'nin üzerine çıkarmıştır”

Belediye bütçelerinde büyük bir bölümü oluşturan personel giderlerinin 2022 yılında yasal sınırların çok altında gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Serkan Acar, “Personel giderlerimiz yüzde 29,85 olarak gerçekleşti. Bu veri hesaplanırken yasal olarak 2021 yılı bütçe gerçekleşmesine göre oranlanır. Aslında 2022 yılı bütçesine göre hesaplandığında Aliağa Belediyesi'nin personel gideri oranı yüzde 14-15'lere düştü” dedi.

“Biz şehrimizi seviyoruz. Projeler hazırlanırken, işler yapılırken hangi kurumun görev alanına girdiğini düşünmüyoruz”

Aliağa Belediyesinin 2022 yılında 550 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdiğini kaydeden Başkan Serkan Acar, “Aliağa Belediyesi bu yıl 550 küsur milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. Yani Aliağa Belediyesi birçok ilçenin, buna metropol ilçeleri de dahil, bütçesi kadar yatırım yaptı. Biz şehrimizi seviyoruz. Projeler hazırlanırken, işler yapılırken hangi kurumun görev alanına girdiğini düşünmüyoruz. Biz Aliağa halkının ihtiyacı olan her yatırım Aliağa Belediyesi'nin görev alanına girer anlayışıyla hareket ediyoruz. Aliağa Belediyesi bütçe, yatırım başarıları ve şehre kattıklarıyla örnek bir Belediyedir. Bu başarının ilk sahibi Aliağa halkımızdır, belediye çalışanlarımızdır. Şehrimizin gelişimine, değişimine katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.