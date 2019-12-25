Aliağa Belediyesinden çalışanlarına motivasyon semineri

Kişisel Gelişim ve Davranış Bilimleri Uzmanı Kunter Kurt tarafından Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde verilen ‘Kendine Yaslanan Dik Yürür' isimli seminere Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile belediye birimlerinde görev yapan tüm müdürler ve müdürlük personelleri katılım sağladı. Hayata dair konulara değinen Kurt, yaklaşık iki saat süren seminerde; insanın kendi içerisindeki gücü ve potansiyeli keşfedebilmesinin yanı sıra motivasyon, verimlilik, başarılı olabilmenin yöntemleri hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, eğlenceli ve interaktif bir şekilde gerçekleştirilen seminerin sonunda Kişisel Gelişim ve Davranış Bilimleri Uzmanı Kunter Kurt'a teşekkür çiçeği takdim etti. Aliağa Belediyesi çalışanları olarak Aliağa'da yaşayan herkesi mutlu etme görevlerinin olduğunu ifade eden Başkan Serkan Acar, “İnsanlarımızı mutlu edebilmemiz için öncelikle kendimizi mutlu edebilmemiz gerekiyor” dedi.

“Siz kendinizin her şeyisiniz”

Seminer sonunda açıklamalarda bulunan Kişisel Gelişim ve Davranış Bilimleri Uzmanı Kunter Kurt ise şunları söyledi: “Beyini etkin kullanma teknikleri, insanın kendisini yönetebilme sanatı, duygu kontrolü ve bu konuyla ilgili öğrendiğimiz pratik metotları, vatandaşlarımıza, kendimize ve ailemize nasıl uygulayacağımıza dair bilgiler paylaştık. İnsanlar kendilerine yaslandığı ve başkalarından beklentiyi bıraktıkları andan itibaren bilmediklerini kendilerinden de öğrenebiliyorlar. Seminerimizde kendi gücümüzü kullanmaya yönelik tüm teknikleri Aliağa Belediyesinin çalışanlarıyla paylaştık. Seminere ilgi gösteren başta Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar olmak üzere tüm çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Siz kimsenin kimsesi değil, siz kendinizin her şeyisiniz.”