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Aliağa Belediyesi'nden çocuklara yeni yıl armağanı

İzmir’de, Aliağa Belediyesi’nin kültür yayınları kapsamında hazırlanan "Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları" kitabı minik okuyucusuyla buluşuyor.

İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nin kültür yayınları kapsamında hazırlanan "Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları" kitabı minik okuyucusuyla buluşuyor.


Unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarını Aliağa'da yaşayan çocuklara tanıtmak için harekete geçen Aliağa Belediyesi, yaklaşık bir yıldır süren saha araştırmaları ile belirlenen çocuk oyunlarını "Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları" kitabında bir araya getirdi. Çocukların eğitimine ve gelişimine de katkı sunacak olan kitapta içerik görsel anlatımlarla desteklendi.


Kitapta; topaç, çelik çomak, bezirgânbaşı, misket, saklambaç gibi çocukluğumuza dair derin izler bırakan sokak oyunları; günümüzde internet, televizyon ve bilgisayar kıskacında bulunan çocuklara yeniden öğretiliyor.

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