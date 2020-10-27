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Aliağa Belediyesinden esnafa Cumhuriyet Bayramı sürprizi

İzmir’in Aliağa ilçesinde belediye ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97.

İzmir'in Aliağa ilçesinde belediye ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü nedeniyle Atatürk posterleri dağıttı.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü nedeniyle Aliağa Belediyesi Milletin Ekibi personeli; İstiklal Caddesi, Aliağa Sanayi Sitesi, kent merkezi, Helvacı ve Yeni Şakran mahallelerinde bulunan esnafa 2 bin adet Atatürk posteri dağıtımına başladı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın talimatıyla harekete geçen ekibin bayrak dağıtıma, 29 Ekim Perşembe günü de dahil olmak üzere devam edeceği bildirildi. Sürpriz karşısında duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaf, Başkan Acar'a teşekkür etti.

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