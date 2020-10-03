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Aliağa Belediyesinden Helvacı'ya keşkek hayırları için etkinlik alanı

Aliağa Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine Helvacı Mahallesi’ne keşkek hayırları için etkinlik alanı kurulacağını bildirdi.

Aliağa Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine Helvacı Mahallesi'ne keşkek hayırları için etkinlik alanı kurulacağını bildirdi.


Aliağa Belediyesi, bölgenin yöresel lezzetlerinden olan ve geleneksel düğün törenleri başta olmak üzere; sünnet, bayram gibi toplumsal katılımın yüksek olduğu törenlerde yapılan keşkek hayırları için 480 metrekarelik yer hazırlıyor.


Belediye ekipleri bu kapsamda, Helvacı'da çalışmalarını devam ettirirken, belirlenen alana 83 metreküp beton döktü. Beton dökümünün ardından alanda, keşkeğin yapımı için mutfak bölümünün de hazır hale getirileceği belirtildi.

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