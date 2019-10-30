Aliağa Belediyesinden hurda araç temizliği

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent sınırları içerisinde görüntü ve çevre kirliliğine yol açan ve halka rahatsızlık veren hurda araçların kaldırılmasına yönelik çalışma başlattı. Zabıta ekiplerince tespit edilen ve yapılan yasal uyarılara rağmen sahipleri tarafından kaldırılmayan hurda araçlar Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığının ve Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğünün denetiminde bulundukları yerden çekici vasıtasıyla kaldırılarak yeddiemin deposuna götürülüyor. Kent genelinde vatandaşlardan gelen şikayet ve talepler doğrultusunda harekete geçen zabıta ekipleri, çalışmalarına sanayi sitesi bölgesindeki hurda araçların kaldırılmasıyla başladı. Hurda araç sahiplerinin tek tek aranarak gerekli yasal uyarıları yaptıklarını belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, Aliağa genelinde yaklaşık 30 adet hurda araç tespit ettiklerini söyledi.

Çalışmalar sürecek

Aliağa sınırları içerisinde boş arsalarda, cadde ve sokaklarda, dükkan önlerinde çürümeye terk edilen, atıl vaziyetteki tüm hurda araçların şikayetler doğrultusunda kaldırılacağını da ifade eden Acar, “Müdürlüğümüze çok sayıda hurda araç şikayeti geliyor. Hurda araçlar görüntü ve çevre kirliliğine neden olduğu gibi genel güvenlik açısından da birtakım olumsuzluklara neden oluyor. Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak kent sınırlarımızda tespit ettiğimiz bu tür araçların öncelikle sahiplerine ulaşarak kendilerine olumsuzluğu ortadan kaldırmaları için süre verip uyarılar yapıyoruz. Hurda araçlarını kaldırmayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 41/6 maddesi gereği idari para cezası uyguluyoruz. Sanayi sitesi bölgesinde başlattığımız çalışmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde kent merkezindeki hurda araçları kaldırma işlemlerini yapacağız” dedi.