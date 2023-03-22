Aliağa Belediyesinden ibadethanelerde Ramazan temizliği

Aliağa Belediyesinin Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için kentin dört bir yanındaki ibadethanelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. İbadethane temizlik ekibi, bünyesinde bulundurduğu mobil halı yıkama makinesi sayesinde cami halılarını tertemiz bir hale getirdi, ahşap ve seramik gibi yerlerde özel temizlik malzemeleri ile temizlendi.

İbadethanelerdeki temizlik çalışmalarına her gün sabahın erken saatlerinde başladıklarını belirten Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Harun Selim Tosun, “İbadethane Temizlik Ekiplerimiz kentimizin merkez ve çevre mahallelerinde bulunan tüm ibadethanelerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Cami içerisindeki halılar, ayakkabılıklar, merdivenler, pencereler ve seramik alanlar titizlikle temizleniyor. Temizlik ve hijyen çalışmalarımıza belirlediğimiz program dahilinde Ramazan ayı boyunca devam edeceğiz” dedi.