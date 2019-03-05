Aliağa Belediyesi'nden iki kitap birden

Okuyucusuna ücretsiz olarak dağıttığı dörtlü ve altılı kültür setleriyle dikkat çeken Aliağa Belediyesi, 11 Mart'ta iki yeni yayını daha okuyucular ile buluşturmaya hazırlanıyor.

"Aliağa Kent Kitaplığı" adı altında bugüne kadar sekiz yayın hazırlayarak tarihseverlerin beğenisine sunan Aliağa Belediyesi, 9. yayın olarak Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler, Kyme, Myrina, Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Larisa adlı kitabı, 10. yayın olarak ise Türkiye'nin ilk ilçe atlası Aliağa Coğrafya Atlasını okuyucuyla buluşturacak.

Doç. Dr. Emre Özşahin ve Dr. Öğr. Üyesi İlker Eroğlu tarafından hazırlanan 120 sayfalık büyük boy eser Aliağa ile ilgili coğrafi verilerin toplanması, görselleştirilmesi, analizi ve dağıtımı bakımından önem taşıyor. Eser ayrıca Türkiye'nin ilk ilçe atlası olması özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Kritik analitik düşünce perspektifinde ve ortak hafıza ekseninde hazırlanan Aliağa Coğrafya Atlası, ilçenin jeolojik, jeomorfolojik, iklim, hidrografya, toprak, bitki örtüsü, nüfus ve yerleşme, tarım ve hayvancılık, arazi kullanımı, sanayi ve ticaret ile turizm özelliklerini okuyucuya tanıtıyor.

Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez'in editörlüğünü üstlendiği 200 sayfalık Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler, Kyme, Myrina, Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Larisa adlı eserde de; Aliağa ve çevresinde yer alan antik kentler Kyme, Myrina, Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai ve Larisa'da yürütülen kazı araştırmalarında elde edilen bilimsel bulgular toplu bir şekilde bilim dünyasına sunuldu. Eserde Aliağa çevresinin tarihi ve arkeolojisi hakkında de temel bilgilerin yer alıyor.

Her iki esere sahip olmak isteyen okurların, kitapları 11 Mart'tan itibaren Aliağa Belediyesi merkez binasında faaliyet gösteren Hilal Masa'dan, Yeni Mahalle, Yeni Şakran ve Helvacı Hizmet Birimleri ile Nadir Nadi Kütüphanesinden ücretsiz edinebileceği kaydedildi.