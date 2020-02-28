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Aliağa Belediyesinden kandil simidi ikramı

Aliağa Belediyesi, Regaib Kandili münasebetiyle kentteki 13 camide vatandaşlara kandil paketi dağıttı.


Aliağalılar, üç ayların müjdeleyicisi Regaib Kandili vesilesiyle camilere akın etti. Aliağa Belediyesi her kandilde olduğu gibi Regaib Kandilinde de geleneği bozmadı. Aliağa Belediyesi bünyesinde görev yapan Milletin Ekibi, yatsı namazı sonrasında cami çıkışında içerisinde şeker ve kandil simidinden oluşan kandil paketi dağıtarak vatandaşların kandilini kutladı.



5 bin kandil paketi


Aliağa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen programda; Helvacı Yeni Cami, Helvacı Fatih Cami, Helvacı Mimar Sinan Cami, Yeni Şakran Merkez Cami, Yeni Şakran Bölük Cami, Hacıömerli Mahallesi Mavi Köşe Cami, İstiklal Cami, Yalı Cami, Çarşı Cami, Petkim Cami, Yeni Mahalle Fatih Cami, TOKİ Cami ve Kurtuluş Cami önünde kurulan stantlar vasıtası ile vatandaşlara yaklaşık 5 bin kandil paketi ikram edildi.

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