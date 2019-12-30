Aliağa Belediyesinden kitapseverlere yeni yıl hediyesi

Aliağa Belediyesi, Aliağa Kent Kitaplığının 8'inci yayını "Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl" adlı eseri, okurseverlere yeni yıl hediyesi olarak armağan edecek.

"Oku, Okut" projesi kapsamında her ay Aliağa Kent Kitaplığının bir kitabını okuyuculara ücretsiz olarak armağan eden Aliağa Belediyesi, yeni yılın ilk ayını da boş geçmiyor. Bu kapsamda, 2 Ocak 2020 Perşembe gününden itibaren yeni yıl hediyesi olarak "Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl" adlı kitap okurseverlere ücretsiz olarak sunulacak.

Seyyahlar, seyahatnameler, haritacılık gibi alanlarda Türkiye çapında uzmanlığı ile bilinen araştırmacı-yazar İlhan Pınar'ın 1 yıllık çabaları sonunda ortaya çıkan eserin, 247 sayfadan oluştuğu ifade edildi. Aliağa tarihine ilgi duyan okurların elinden düşüremeyeceği dev eserde, Aliağa ve yakın çevresiyle ilgili üretilmiş bilgiler bir araya getirilerek meraklılarına sunuluyor.

17. yüzyıldan başlayarak Aliağa'yı ziyaret etmiş Evliya Çelebi'den; İngiliz, Rus, Fransız, İskoç, Avusturya ve Alman gibi dünyaca ünlü birçok seyyahın kente dair seyahatnamelerini konu alan kitap, Aliağa ve çevresiyle ilgili birçok bilinmeyeni gün ışığına çıkarıyor.

Kitabı Hilal Masa'da ücretsiz

Aliağa Belediyesinin kültür yayınları kapsamında yeniden dağıtıma çıkan kitabı okurlar ücretsiz olarak edinebilecek. Kitapseverlerin, yeni yılın ilk kitabını merkez hizmet binasında faaliyet gösteren Hilal Masa'dan alabileceği, Aliağa Belediyesi resmi internet sayfası https://www.aliaga.bel.tr/projeler/seyyahlarin-izinde-aliaga/ linkinden kitabı okuyabileceği yada PDF olarak indirebileceği öğrenildi.