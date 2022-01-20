Aliağa Belediyesinden öğrencilere sömestir sürprizi

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek sinema ve tiyatro gösterimlerinin yanı sıra çeşitli oyun aktiviteleri yüzlerce çocuğa sömestir coşkusu yaşatacak.

Yarıyıl etkinlikleri kapsamında Aliağa Gençlik Merkezi'nde sinema şöleni yaşanacak. Yeni Mahalle, Helvacı, Yeni Şakran ve Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'nde sahnelenecek müzikal tiyatrolar çocukların hem eğlenceli hem de verimli bir yarıyıl tatili geçirmelerini sağlayacak.

Aliağa Gençlik Merkezi'nde sinema şöleni

Aliağa Gençlik Merkezi Sinema Salonu'nda yarın başlayacak sinema şöleni 4 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler sinema keyfini iki hafta boyunca her gün 10.30 – 21.00 saatleri arasında gösterime sunulacak; Masal Zamanı “Melez Prenses”, Aslan Hürkuş Kayıp Elmas (Animasyon) ve Kesişme “İyi ki Varsın Eren” isimli filmlerle yaşayacak.

Aliağalı çocuklar tiyatro ile hem öğrenecek hem eğlenecek

Aliağalı öğrencilerin yarıyıl eğlencesi sinema şöleniyle de sınırlı kalmayacak. Festival havasında geçecek yarıyıl tatilinde Yeni Mahalle, Helvacı, Yeni Şakran ve Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'nde ‘Aladdin'in Sihirli Lambası', ‘Troller', ‘Şirinler Gargamele Karşı' isimli eğlenceli müzikal tiyatrolar çocuklar için sahnelenecek. Tiyatro gösterimlerinin yanı sıra çocuklar için mini club, yüz boyama, balon, patlamış mısır dağıtımı ve sihirbaz gibi etkinlikler eğlenceyi ikiye katlayacak.