Aliağa Belediyesinden okullara 5 bin 260 kitap

Kütüphane Haftası, her yıl yurt genelinde 28 Mart-3 Nisan tarihlerinde kutlanıyor. Kütüphane Haftası dolayısıyla Aliağa'da da farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın eğitime destek çalışmaları çerçevesinde de, çocuklarda okuma alışkanlığının kazandırılması ve kütüphane farkındalığının oluşturulması amacıyla ilk, orta ve liselere farklı yaş gruplarına hitap eden kitap setleri dağıtıldı.

Aliağa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı milletin ekibi, Türk klasiklerinden çocuk kitaplarına kadar 7 setten oluşan toplam 5 bin 260 kitap armağan etti.