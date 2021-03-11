Aliağa Belediyesinden orman temizliği

Kent genelinde rutin temizlik çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Yalı Mahallesinde bulunan Şahin Tepesi'nden başlayıp Kültür Mahallesine kadar uzanan ormanlık alanda temizlik çalışması yaptı. Temizlik çalışmaları esnasında çevre kirliliği oluşturan atıklar ile orman yangınlarına neden olabilecek cam kırıkları ve şişeler titizlikle toplandı. Ekipler, çöplerin toplanmasının yanı sıra cadde, yol, meydan ve merkezlerin çevre temizliği konusunda da yoğun mesai harcıyor. Temizlik çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, her gün temizlenecek ve çöp toplanacak alanlarda çalışma yürütüyor.