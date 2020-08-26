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Aliağa Belediyesinden pazar yerlerinde virüs önlemi

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığının yayımladığı pazar yerlerinde alınması gereken tedbir ve uyulması gereken kurallar genelgesi kapsamında denetimlerine devam ediyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Aliağa'daki Çarşamba pazarında Aliağa Belediyesi ekipleri korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlara ve pazar yeri esnafına destek oluyor. Vatandaşların pazar alanına girişlerinde yoğunluk oluşmaması adına kontrollü bir şekilde, sırayla girilmesi sağlandı. Aliağa Belediyesi Milletin Ekibi bünyesinde bulunan sağlık personeli pazar yeri girişinde vatandaşların ateş ölçümlerini yaptı. Zabıta müdürlüğü ekipleri ise vatandaşlara ve satıcılara maske dağıtıp Covid-19 salgını önlemleri hakkında bilgi verdi. Öte yandan alanda vatandaşların; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yapılan anonslarla sık sık hatırlatıldı.

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