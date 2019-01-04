Aliağa Belediyesi'nden şehir içi aydınlatma yatırımı

İhalenin açık ihale usulü yapılacağı duyuruldu.

Aliağa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 38 kalem şehir merkezi cadde ve sokakları ile park bahçe aydınlatmasında kullanılacak olan aydınlatma direkleri için ihale 1 Şubat 2019 Cuma günü saat 10.00'da Aliağa Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Yüklenici firma işe başlama tarihinden itibaren 40 takvim günü içerisinde malların tümü Aliağa Belediyesi sınırları içerisinde gösterilecek herhangi bir noktaya (cadde- sokak -iş başı şantiye alanları veya depo alanı) teslim edecek. İstekliler gerekli detaylara EKAP'ta yer alan ihale dokümanındaki idari şartnameden ulaşılabilecek.

Duyurusu yapılan ihale ilanında ihaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ayrıntılarıyla yayımlandı. İhale dokümanı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP web adresinden görülebileceği gibi 250 TL karşılığında Aliağa Belediyesi İhale İşleri Servisi'nden de satın alınabilecek. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. Verilen tekliflerin geçerlilik süresinin, ihale tarihinden itibaren 90 takvim gün olduğu bildirildi.