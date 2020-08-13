Aliağa Belediyesinden tarihi ve kültürel mirasa destek

Antik dönemde “Aiolis Bölgesi” olarak anılan İzmir'in kuzeyini kapsayan bölgenin önemli antik kentlerinden Aigai, Aliağa Belediyesi tarafından turizme hazırlanacak. Aliağa Belediyesi, 2004 yılından bu yana süren Aigai arkeolojik kazılarını destekleyecek. Belediye, antik kentte ziyaretçi merkezi, rehberlik hizmetleri ve ziyaretçiler için gerekli ihtiyaçları karşılayacak projeleri hayata geçirecek. Tarihi milattan önce 8'inci yüzyıla kadar uzanan Aigai Antik Kenti, Yunt dağı üzerinde, Aliağa yakınlarındaki Köseler köyünde bulunuyor.

Halen yılda 15 bin tarih ve arkeoloji meraklısının ziyaret ettiği Aliağa-Manisa sınırında bulunan Aigai Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik kazıların desteklenmesi ve çeşitli turizm yatırımlarının yapılmasını içeren protokol; Aliağa Belediyesi, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Aigai Kazı Başkanlığı arasında imzalandı. Aliağa Belediye Başkanlık makamında gerçekleşen protokol imza törenine; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve Aigai Arkeolojik Kazı Başkanı, Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin katıldı.

“Aigai ile ortak tarih ve kültürel bağ var”

İmza töreninde konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aigai'nin tarih boyunca Aliağa coğrafyasının bir parçası olduğunu ifade ederek, “Aigai Antik Kenti bizim için önemli. Aigai ve Aliağa Aiolis'in bir parçası. Bize sadece 15 kilometre kadar uzaklıkta. Aynı coğrafyada tarihi ve kültürel bağları olan, tarih boyunca Aliağa ve çevresiyle etkileşim içinde olan bir antik kent” dedi. Aliağa Belediyesi olarak tarihi değere sahip çıktıklarını ifade eden Başkan Acar, “Biz, Aigai'den Yeni Şakran'a, Helvacı'dan, Güzelhisar'dan, Myrina'ya, Kyme'ye Gryneion'a, Tisna'ya, Çakmaklı'dan Uçansu Şelalesi'ne kadar tüm tarihi ve doğal kültürel değerlerimize sahip çıkıp Aliağa'mızı kültürel ve turizm anlamında bir noktaya getirmek istiyoruz. Çünkü sahip olduğumuz zenginlikler ve değerler var. Bu manada bu protokol bizim için çok önemli” diye konuştu.

"Aigai, Aliağa'ya değer katacak"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa ve çevresinde yer alan antik kentlerin Aliağa'nın ve Türkiye'nin önemli kültürel değerleri olduğunu ifade ederek “Aigai bilinen, ziyaretçi alan bir antik kent. Biz bu ziyaretlerin daha planlı aynı zamanda bölgemize de katkı sağlayacak şekilde sürmesini istiyoruz. Aigai'yi ziyaret ettiğimizde kazı alanındaki çalışmayı, mücadeleyi, heyecanı görünce bir anlamda ne kadar doğru bir şey yaptığımızı gördük. Tarihi değerlerimize; akademisyenlerimiz, arkeologlarımız elinden geldiğince sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bir yandan kazı çalışmalarına katkı sağlarken bu ziyaretçilerin de Aigai'ye daha düzenli gelmesini planlamak istiyoruz. Amacımız tarih ve doğa turizmini canlandırmak, köylerimizin ekonomisini güçlendirmek ve ülkemize tanıtım ve ekonomik anlamda katkıda bulunmak. Bu ortak hizmet protokolünün, Aliağa'mıza, ülkemize değer katmasını ümit ediyorum” dedi.

“Bu daha işin başlangıcı”

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak da protokol imza töreninde yaptığı konuşmada Aliağa Belediyesinin Aigai'ye olan ilgisi nedeniyle teşekkür etti. Sudak, şöyle konuştu: “Bazı belediyelerin, bürokratların gündeminde olmazken sizin bunu düşünmeniz, hayal etmeniz, düşünmeniz bizim için çok değerli. Aliağa Belediyesinin, başkanımızın bunu düşünmüş olması bize manevi bir güç kattı. Diliyorum ki; bu manevi gücün yanı sıra Aigai'de daha fazla açığa çıkar. Aigai'de kültürüyle, turizmleriyle Aliağa'ya destek olur. Bu işin daha başlangıcı. Ben başkanımın hayallerini biliyorum. Farklı noktalara bunların hepsini nasıl planlanmak istediğini de biliyorum."

“Aigai, Aiolis'in bir parçası. Aiolis'in başkenti ise Aliağa”

Aigai Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin ise Aliağa Belediyesinin Aigai Antik Kenti'ne desteğinin kendilerini motive ettiğini söyledi. Aigai Antik Kenti'nin önümüzdeki dönemde daha hızlı ortaya çıkacağını dile getiren Sezgin, “Ben bu desteği sadece maddi destek olarak görmedim hiçbir zaman. Manevi destek olarak da görüyorum. Arkamda bir belediyenin bana sahip çıktığını hissediyorum. Bu parayla ölçülecek bir şey değil. Günümüzdeki idari sınırlar farklı olabilir ama Aigai, Aiolis'in bir parçası. Aiolis'in başkenti de Aliağa zaten. O dönemde merkez Aliağa'dır" ifadelerini kullandı.

Aigai ortak hizmet protokolü imzalandı

Konuşmaların ardından Aigai Antik Kenti Kazı Başkanlığı, Aliağa Belediyesi ve Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında "Aigai Antik Kenti bilimsel kazı çalışmalarına destek verilmesine ilişkin ortak hizmet protokolü” imzalandı. Protokol kapsamında Aliağa belediyesi 2023 kazı sezonu sonuna kadar antik kente destek verecek. Protokol ile kazı çalışmaları desteklenecek ve Antik Kentin Çevre Düzenlemesi ile Ziyaretçi Karşılama Merkezi proje çalışmaları ile projelerin tamamlanmasını müteakip uygulamaları yapılacak.