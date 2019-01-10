Aliağa Belediyesinden tarihseverlere iki Güzelhisar kitabı birden

Kültür yayınlarını “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında tarihseverlere ücretsiz olarak dağıtan Aliağa Belediyesi, bu kapsamda her ay kitap kampanyalarına da devam ediyor.

Aliağa Belediyesi gerçekleştirdiği her ay bir kitap kampanyası ile ocak ayı sonuna kadar iki Güzelhisar kitabını tarihseverlerle buluşturmaya devam edecek. “Aliağa Kent Kitaplığı” dizisinin ikinci yayını olan 432 sayfalık ‘Aliağa Çevresi İle Birlikte, Güzelhisar 3. Baskısı' ile yedinci yayını 215 sayfalık “Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar” ayın kitabı olarak Aliağalıların beğenisine sunuldu. Toplam 647 sayfalık iki dev eser okurların kitaplıklarındaki yerini almaya başladı.

Aliağa çevresi ile birlikte, Güzelhisar

Yazar Cevat Yıldırım tarafından kaleme alınan 432 sayfalık dev eserde 1320'den 1864 yılına kadar Saruhanoğullarına ve Osmanlı Devletine 500 yıldan fazla kaza olan Güzelhisar ve çevresinin 20. yüzyıl sonunda hızla gelişmesi, tarihi ve coğrafyası ile ele aldı.

Kitaplıklardaki yerini alıyor

Aliağa'nın 8 bin 500 yıllık tarihini gün yüzüne çıkarmak ve bu tarihi kültür yayınları ile gelecek kuşaklara aktarmak isteyen Aliağa Belediyesi, 19 kitap olarak projelendirdiği Aliağa Kent Kitaplığının yedinci eseri “Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar”ın basımını tamamlayarak akademi dünyasının hizmetine sundu.

Osmanlı arşivlerinden yararlanıldı

Aliağalıların ve tarihseverlerin başucu, akademi dünyasının ise kaynak kitabı olacak 215 sayfalık dev eser Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Hilal Ortaç tarafından kaleme alındı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivlerinden yararlanılarak hazırlanan kitapta Güzelhisar'ın dolayısıyla da Aliağa'nın 16. yüzyıldaki ekonomik ve sosyal yaşamı tapu tahrir defterleri ile ortaya konuluyor.

Akademi dünyasına ışık tutacak

Akademik bir dille bilimsel veriler ışığında hazırlanan eser, tüm üniversitelerin ve kütüphanelerin kitaplıklarını süsleyecek. Tarihe ilgi duyan akademisyenlerin de başucu kitabı olacak. Kitaba dijital platformdan ulaşmak isteyen okuyucular kitabın tam metnini Aliağa Belediyesi resmi internet sayfası yayınlarımız bölümünden okunabiliyor ya da PDF olarak indirilebiliyor.

Tapu tahrir defterlerinin önemi

Osmanlı Devleti topraklarının ana ve asıl kayıtları olup, tapu hükmünde sayılan tapu tahrir defterleri; 400-500 yıl öncesine ilişkin Osmanlı Devleti'-nin dört bir yanındaki toprağa bağlı köylüyü, sipahileri, çeşitli mükellefiyetleri olan meslek gruplarını, üretilen mahsulleri, toplanan vergileri, pazar ve gümrük mahallerini, bölgenin askeri, ekonomik ve sosyal özelliklerini yansıtması açısından çok önemli. Ayrıca üç kıtaya yayılmış İmparatorluğun topraklarında bugün kurulan yeni devletlerin tarihini tam olarak yazmak da ancak; bölgenin askeri, ekonomik ve sosyal yönünü ortaya koyan bu defterlerle mümkün. Bugün elde mevcut bulunan tapu tahrir defterleri Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) ile Ankara Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivinde bulunuyor.

“Bilim dünyasının başucu ve kılavuz kitabı olacak”

“Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar” tapu tahrir defterleri verilerinden yola çıkarak hazırladıklarını belirten Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Hilal Ortaç, “Kitapta Güzelhisar kazasının 16. Yüzyıldaki sosyal ve ekonomi tarihini ortaya koymaya çalıştım. Okurlar bu kitapla birlikte geçmişe doğru bir yolculuk yapabilecek. O dönemde Güzelhisar ve çevresindeki köylerinde ve mahallelerinde yaşayan insanların ektikleri, biçtikleri, ne gibi ürünler ürettikleri bu kitapta anlatılıyor. Kitabın yazım aşaması yaklaşık bir yıl sürdü. Güzelhisar ve çevresi beylikler döneminden var olan yerleşim yerleri olduğundan hepsi zengin bir kültüre sahipler. Bu dev eser bilim ve akademi dünyasının başucu ve kılavuz kitabı olacaktır” dedi. Aliağa Kent Kitaplığının harika bir proje olduğunu da sözlerine ekleyen Ortaç, “Aliağa Belediyesi iyi bir kültür hizmeti sunuyor. Tüm yayınlar Aliağa'nın tarihi ve geçmişini ortaya koyarak okurların Aliağa geçmişine yolculuk yapmalarına olanak sağlıyor” diye konuştu.

Toplam 647 sayfadan oluşan iki kitabın dağıtımı ocak ayı sonuna kadar devam edecek.