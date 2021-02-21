Aliağa Belediyesinden tarımsal kalkınmaya destek

Aliağa Belediyesi tarafından kırsaldaki üreticinin desteklenmesi, yetiştirilen ürünlerin ekonomiye kazandırılması amacıyla başlatılan projede, fidan destekleri kapsamında zeytin fidanı dağıtımlarına Çıtak ve Çaltılıdere Mahallelerinden başlandı. Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün gerçekleştirdiği dağıtımlarda 25'er adet fidan Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kaydı olan üreticilere teslim edildi. Dağıtılan fidanların 5 bin adeti geçmesi beklenirken ilk dağıtımların ardından ÇKS dışında olup da zeytin üreticiliği yapmak isteyen köylerdeki tüm vatandaşlar projeye dâhil edilecek. Dağıtımlar hafta boyunca tüm kırsal mahallelerde sürecek. “Üretimde Bereket, Üreticimize Destek” adıyla başlatılan “Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek Projesi”, zeytin fidanlarının dağıtımının ardından tarım ve hayvancılık kapsamında çeşitli alanlarda devam ettirilecek.

Üreticiler memnun

Zeytin dağıtımı programına yoğun ilgi gösteren üreticiler verilen destekten ötürü memnuniyetlerini dile getirdi. Üreticiye verilen desteğin çok değerli olduğunu ifade eden üreticiler, desteklerinden dolayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür etti.

“Dağıtımların devamını bekliyoruz”

Yapılan desteklemelerin hem köy ekonomisini hem de köylünün refahını olumlu etkileyeceğini belirten Çıtak Muhtarı Üstün Güleç, “Yöremizde üretim yapmak için arazimiz de suyumuz da var. Dağıtımların devamını bekliyoruz. Tarımsal kalkınma kapsamında üreticiye verdiği destekten dolayı Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Tarım çiftçi için en önemli geçim kaynağı”

Çiftçinin geçim kaynağının tarım olduğunu ifade eden Çaltılıdere Muhtarı Şenol Yoldaş, “Çiftçilerimize yapılan zeytin fidanı desteğinden çok memnunuz. Tarım çiftçi için en önemli geçim kaynağı. Bu nedenle desteklemelerin devam edeceğini umuyoruz. Çiftçimizi destekleyen Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a mahallem adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Pandemi sürecinde tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu gördük”

Aliağa'nın önemli bir tarım potansiyeline sahip olduğu bilgisini veren Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Adil Çağlar ise şunları söyledi: “Aliağa 110 bin dekarın üzerinde tarım ve 50 bin dönümün üzerinde mera alanı ile önemli bir tarımsal potansiyel taşıyor. Yaşadığımız pandemi sürecinde tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu gördük. Aliağa Belediyesi olarak tarımsal üretimin desteklenmesi konusunda çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek Projesi kapsamda kırsal mahallelerimizde zeytin fidanı dağıtarak üreticilerimizi teşvik etmeye çalışıyoruz. Dağıtımlara Çıtak ve Çaltılıdere Mahalleleri ile başladık. Hafta içinde diğer kırsal mahallelerimizde de dağıtımlara devam edeceğiz. Tarımsal projelerimizde bize destek veren ve yanımızda olan Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve Aliağa Ziraat Odasına teşekkür ediyoruz.”