Aliağa Belediyesinden tüm mahallere halı saha

Aliağa'nın farklı mahallelerinde sekiz adet halı saha projesi gerçekleştiren Aliağa Belediyesi, gençlere ve tüm ilçe halkına daha fazla spor alanları oluşturmak amacı ile halı saha projelerini tüm mahallelere yayacak.

Sosyal ve kültürel hizmetlerinin yanı sıra spor yatırımlarına da önemli ölçüde ağırlık veren Aliağa Belediyesi, özellikle gençlerin güvenli ortamlarda spor yapabilmesi için sekiz adet halı saha tesisini hizmete sundu.

Fen İşleri Müdürlüğü'nün koordinesinde başlatılan çalışmalar kapsamında ilk olarak Şehit Oğuz Özgür Çevik Lisesi bahçesindeki halı saha tamamlandı. Ardından Aşağı Şehit Kemal Ortaokulu, Kalabak Mahallesi, Yeni Şakran Güngör Çolakoğlu Lisesi, Cici Sokak, Çıtak Belediye Şantiyesi, Yeni Mahalle Kent Park ve Hacıömerli Mahallesi'ndeki halı sahalar kullanıma hazır hale getirildi.

25x45 metre ebatlarındaki doğal çim görünümlü suni çim açık halı sahalar gençlerin vazgeçilmez spor alanlarından oldu. Aynı ortamda sosyalleşerek vakit geçiren çocuklar güvenli bir ortamda spor yapmanın keyfini çıkartıyor.

Aliağa Belediyesi, ilçe halkına daha fazla spor alanları oluşturmak adına halı saha tesislerini tüm mahallelere yayacak.