Aliağa Belediyesi'nden ücretsiz sınırsız internet hizmeti

Meydanlar, spor tesisleri, sahil bandı, parklar, sağlık kuruluşları ve eğitim kurumları yakınları ile vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği mekânlarda ücretsiz wifi hizmeti sağlayacak. Bunu yanı sıra kentin muhtelif yerlerine kurulacak olan güneş enerjili şarj usbli yeni nesil şarj istasyonları da vatandaşların hizmetine sunulacak. Altyapı hazırlıkları tamamlanan projenin testleri devam ediyor.

Vatandaşlara hızlı ve güvenilir internet erişimi sağlamayı amaçladıklarını belirten Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, interneti daha keyifli ve verimli hale getirmek için kentin belirli bölgelerinde ücretsiz sınırsız internet bağlantısını vatandaşların kullanımına sunacaklarını söyledi.

Karatekin, “Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu sosyal alanlarda kablosuz olarak paylaşıma açılan internet ağına diz üstü bilgisayarlardan ve çeşitli mobil cihazlardan bağlanılabilecek. Vatandaşlarımız internete bağlanmak için dizüstü bilgisayarlardan ya da mobil cihazlardan ‘Aliağa Bld' isimli ağa bağlanarak açılan ara yüze kullanıcı adı ve telefon numarasını yazması yeterli olacak. Sonrasında vatandaşlarımız cep telefonlarına gelen şifre ile Aliağa Belediyesi'nin ücretsiz sınırsız internet hizmetinden faydalanabilecek” dedi.