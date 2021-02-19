Aliağa Belediyesinden vatandaşlara kandil simidi

Aliağa Belediyesi her kandilde olduğu gibi Regaip Kandilinde de geleneği bozmadı. Aliağa Belediyesi bünyesinde görev yapan Milletin Ekibi, yatsı namazı sonrasında cami çıkışında içerisinde şeker ve kandil simidinden oluşan kandil paketi dağıtarak vatandaşların kandilini kutladı.

Aliağa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen programda; Çarşı Cami, TOKİ, Kurtuluş, Fatih, Yalı, Helvacı Merkez, Helvacı Fatih, Şakran Merkez ve Şakran Bölük Cami önünde kurulan stantlar vasıtası ile vatandaşlara yaklaşık bin 500 kandil paketi hediye edildi.