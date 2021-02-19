İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aliağa Belediyesinden vatandaşlara kandil simidi

Aliağa Belediyesi, Regaip Kandili münasebetiyle kentteki 10 camide vatandaşlara kandil paketi dağıttı.


Aliağa Belediyesi her kandilde olduğu gibi Regaip Kandilinde de geleneği bozmadı. Aliağa Belediyesi bünyesinde görev yapan Milletin Ekibi, yatsı namazı sonrasında cami çıkışında içerisinde şeker ve kandil simidinden oluşan kandil paketi dağıtarak vatandaşların kandilini kutladı.


Aliağa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen programda; Çarşı Cami, TOKİ, Kurtuluş, Fatih, Yalı, Helvacı Merkez, Helvacı Fatih, Şakran Merkez ve Şakran Bölük Cami önünde kurulan stantlar vasıtası ile vatandaşlara yaklaşık bin 500 kandil paketi hediye edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.