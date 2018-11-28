Aliağa Belediyesi'nden vergi hatırlatması

Aliağa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2018 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisinin ödemeleriyle ilgili bir açıklama yayımladı. İkinci taksit ödemelerinin 30 Kasım 2018 Cuma günü sona ereceğinin dikkat çekildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Vatandaşlarımız, cezalı duruma düşmemesi için 2018 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin ikinci taksit ödemelerini 30 Kasım 2018 Cuma günü saat 17.00'a kadar belediye veznesine nakit veya kredi kartı ile yapabilecektir. Vatandaşlarımız ödemelerini https://ebelediye.aliaga.bel.tr üzerinden online olarak da gerçekleştirebilecek; ayrıca, 6736, 7020 ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandıran borçlar için taksit ödeme süresi de 30 Kasım 2018 Cuma günü saat 17.00'da son bulacaktır. Ödemelerini banka şubesinden gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarımızın, taksit ödemelerini Türkiye Halk Bankası Aliağa Şubesi, Aliağa Belediye Başkanlığı'nın TR95 0001 2009 7270 0007 0000 05 numaralı İBAN hesabına veya posta çeki ile 233101 no'lu hesabına yatırabilir."