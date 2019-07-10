Aliağa Belediyesinden vergi hatırlatması

Aliağa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 6736, 7020 ve 7143 sayılı kanun hükümlerinden faydalanarak Aliağa Belediyesine olan borçlarını yapılandıran vatandaşların söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar taksitlerini yatırmaları gerektiği ifade edildi.

Borç yükümlülüğü olan vatandaşların, taksit ödemelerini belediye veznesine nakit veya kredi kartı ile yapabileceği ifade edilirken, ödemeler, belediyenin resmi sitesi üzerinden de online olarak gerçekleştirebilecek.

Ödemelerini banka şubesinden gerçekleştirmek isteyen vatandaşların da, Türkiye Halk Bankası Aliağa Şubesinde Aliağa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı TR95 0001 2009 7270 0007 0000 05 no'lu İBAN hesabına veya posta çeki ile 233101 no'lu hesabına taksitlerini yatırabilecekleri belirtildi.