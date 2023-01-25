Aliağa Belediyesinden Yeni Mahalle'ye polis merkezi binası

Aliağa Belediyesi tarafından Yeni Mahalle'de yapılacak olan polis merkezi projesi, düzenlenen protokol ile imza altına alındı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne tarafından imzalanan protokol çerçevesinde polis merkezinin tüm hafriyat ve kaba inşaat işleri Aliağa Belediyesi bütçesinden karşılanacak. Aliağa'nın en kalabalık mahallesi olan Yeni Mahalle'de 399 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde toplam bin 80 metrekare yapı alanına sahip olacak bina 4 kattan oluşacak. Aliağa'ya uzun yıllar hizmet verecek olan polis merkezinin yapımına etüt işleri ve yapım ihalesi sonrasında başlanacak.

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, başkanlık makamında imzalanan protokol sonrası günün anısına Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a ay yıldız motiflerinden oluşan tablo hediye etti.

Polis merkezi projesi için yapılacak iş ve işlemlere ilişkin belediye başkanına yetki verilmesi hususu Aralık Ayı Olağan Meclisinde gündeme alınmış, gündem maddesi oy birliği ile kabul edilmişti.