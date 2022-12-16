Aliağa Belediyesinden yeni prestij proje

Kültür sanattan spora; eğitimden eğlence alanlarına kadar çeşitli birçok etkinliği içerisinde barındırarak Aliağalıların sosyal hayatına renk katacak, yarı olimpik yüzme havuzuna sahip ‘Aliağa Belediyesi Spor ve Yaşam Merkezi' için çalışmalara başlandı.

Aliağa Belediyesi, İzmir'in yükselen yıldızı haline gelen Aliağa'da yeni bir prestij projesini daha hayata geçiyor. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın ‘Aliağa Gelişim Vizyonu' çerçevesinde Yeni Mahalle'de projelendirilen ‘Aliağa Belediyesi Spor ve Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı. 14 bin metrekare büyüklüğündeki arazi üzerinde 10 bin metrekare kapalı alana sahip ‘Aliağa Belediyesi Spor ve Yaşam Merkezi', 3 bodrum ve 2 normal kat olmak üzere toplam 5 kattan oluşuyor.

"10 ayda bitirmeyi hedefliyoruz"

Temel atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, projeyi 10 ayda bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Spor ve yaşam merkezinin, Yeni Mahalle'de Nene Hatun Caddesi ile Değirmendere Caddesi'nin birleştiği noktada 14 dönüm alan üzerinde projelendirildiğini belirten Başkan Serkan Acar, “Projemiz, açık ve kapalı alanlar olmak üzere iki bölümden oluşuyor. 10 bin metrekarelik kapalı alanımızda; yarı olimpik yüzme havuzu, karate ve güreş spor salonları, kütüphane, pilates ve dans odaları, halk oyunları salonları, ürün satış alanları, kafeterya, bilardo salonu, çocuk atölyesi ile özel eğitim alanları bulunuyor. Açık bölümlerimizde ise futbol sahası, basketbol sahası, okçuluk alanı, küçük amfi tiyatro, kitap okuma ve dinlenme alanları yer alıyor. Aliağa Belediyesi Spor ve Yaşam Merkezi Aliağa'mıza hayırlı olsun” dedi.