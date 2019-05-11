Aliağa Belediyesi'nin 2018 mali yılı kesin hesabı onaylandı

Aliağa Belediye meclisinde, 2018 mali yılı bütçe giderleri 237 milyon 342 bin 838 lira 17 kuruş olarak onaylandı. Buna göre; personel giderleri 29 milyon 451 bin 294 lira 24 kuruş, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) devlet primi giderleri 4 milyon 647 bin 449 lira 75 kuruş, mal ve hizmet alımları 160 milyon 483 bin 407 lira 89 kuruş, faiz giderleri 2 milyon 840 bin 971 lira 58 kuruş, cari transferler 1 milyon 418 bin 223 lira 4 kuruş, sermaye giderleri 38 milyon 491 bin 220 lira 14 kuruş, sermaye transferleri 10 milyon 271 bin 53 lira kuruş olarak gerçekleşti.

2018 Mali Yılı Bütçe Tahsilatı, 157 milyon 3 bin 898 lira 47 kuruş olarak onaylandı. Buna göre; vergi gelirleri 63 milyon 72 bin 619 lira 25 kuruş, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 6 milyon 953 bin 554 lira 99 kuruş, diğer gelirler 29 milyon 476 bin 444 lira 18 kuruş, sermaye gelirleri 57 milyon 501 bin 280 lira 5 kuruş, red ve iadeler 1 milyon 589 bin 740 lira 92 kuruş olarak gerçekleşti.

Müdürlükler bazında Özel Kalem Müdürlüğü, Sosyal, Kültürel Ve İdari İşler Müdürlüğü ile Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne ait gider kesin hesabı oy çokluğuyla kabul edildi.

Aliağa Belediyesi mayıs ayı meclisi ikinci birleşimi, birleşime katılmayan Musa Özcan ve Oğuzhan Özşahin'in mazeretlerinin oylanması ile bir sonraki meclisin 10 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu.