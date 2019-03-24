Aliağa Belediyesinin hedefi 5 bin zeytin ağacı

Kente kazandırdığı dev sosyal donatı alanları ile vatandaşının takdirini toplayan Aliağa Belediyesi, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında muhtelif bölgelere, parklara ve mahallelere zeytin ağacı dikiyor. Aliağa Belediyesi son iki yılda 2 bine yakın zeytin ağacını ve fidanını toprakla buluşturdu.

Yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile Zeytinli Park içerisine 10 yaş ve üzeri 38 adet, sahil bandı müze arkasına 39 adet, belediye arkasına 16 adet, Yeni Şakran Mahallesine ise 30 adet Zeytin ağacının dikimi yapıldı. İZBAN istasyonu arkasında yer alan altı bin metre karelik alanda bin adet zeytin fidanı toprakla buluşturuldu. Aliağa Belediyesi ayrıca Karayolları çalışmaları kapsamında yapılan çevre yolu, otoban güzergâhına denk gelen ve bu nedenle kesilmesine ya da köklenmesine karar verilen 2 ila 4 metre boylarındaki zeytin ağaçlarına da sahip çıkarak İZBAN girişi, Siteler Mahallesi ile kentin muhtelif park ve bölgelerine dikimlerini gerçekleştirdi.

“Diktiğimiz zeytin ağacı sayısını beş bine çıkarmak istiyoruz”

Ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları kapsamında zeytin ağacı dikimine ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Cahit Ayan, "Son iki yılda 2 bine yakın zeytin ağacının dikimi yaptık. Geçtiğimiz yıl Çevre Koruma Dergisi ile birlikte yürüttüğümüz ağaçlandırma faaliyeti ile İZBAN arkasında altı bin metre karelik alana bin adet zeytin fidanı diktik. Otoyol çalışmaları nedeniyle sökülen zeytin ağaçlarını da kentimizin farklı noktalarında toprakla buluşturduk. Daha yeşil bir Aliağa ve çevre için yürüttüğümüz çalışmalar önümüzdeki günlerde de artarak devam edecek. Önümüzdeki süreçte diktiğimiz zeytin ağacı sayısını beş bine çıkarmak istiyoruz” dedi.