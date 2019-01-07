Aliağa Belediyesi'nin meclis toplantısında 44 madde görüşülecek

İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nin ocak ayı olağan meclis toplantısının 8 Ocak 2019 Salı günü saat 18.30'da gerçekleştirilmesi planlanırken, meclis toplantısının gündeminde 44 madde yer alıyor.

Aliağa Belediye Meclisi, 2019'un ilk meclisi için bir araya geliyor. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde yapılacak meclis toplantısının gündeminde 44 madde yer alıyor. 8 Ocak 2019 Salı günü saat 18.30'da belediye meclis salonunda yapılacak toplantıda, başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak. Toplantıda yine; devir, takas, satış, itirazların görüşülmesi, vize cetvellerinin onaylanması gibi konular gündeme alınarak oylanacak.