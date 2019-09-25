Aliağa Belediyesinin sesli e-kitap projesi sürüyor

yayını Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2. cildin seslendirme çalışmaları başladı.

Aliağa Belediyesi, görme engelli vatandaşlar için başlattığı sesli e-kitap projesine yeni bir kitap daha kazandırmaya hazırlanıyor. Çıktığı ilk günden bu yana tarihseverlerin ve arkeoloji meraklılarının severek okuduğu Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2. cildin, seslendirilerek projedeki yerini kısa zamanda alacağı ifade edildi. Kitabın seslendirmesini program sunucusu ve seslendirmen Yunus Yeşilöz tarafından gerçekleştirildiği, vatandaşların seslendirmenin tamamlanmasının ardından kitabı https://www.aliaga.bel.tr/projeler/myrina-ve-gryneion-2-cilt/ linki üzerinden online olarak dinleyebileceği kaydedildi.

Öte yandan, sesli dinle uygulaması hazırlanan ‘Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2' aynı zamanda ‘oku okut' projesi kapsamında ekim ayının kitabı olarak da kitapseverlerle yeniden buluşacak. 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren yeniden dağıtıma çıkacak olan kitapta; Aliağa'da bulunan antik kentler içinde tarihte Apollon Tapınağı ile bilinen Gryneion ve toprak heykelcikleriyle arkeoloji dünyasını şaşırtan Myrina antik kentlerinin arkeolojik kültür mirası okuyucuya aktarılıyor.

Arkeoloji ve bilim dünyasına uzun yıllar kaynaklık edecek olan eser akademik bir dille hazırlandı. Doç. Dr. Murat Çekilmez, Dr. Emel Dereboylu Poulain ve Dr. Emre Erdan'ın editörlüğünü üstlendiği Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar, 2. cilt adlı kitap da, yüzey araştırmaları sırasında bulunan arkeolojik kültür varlıklarının tespitiyle ilgili makaleler, Gryneion'daki Apollon tapınağı ve çevresinde yapılan jeofizik araştırmaları gibi çok sayıda önemli bilgiler yer alıyor.

Akademi dünyasının kısa sürede ilgisini çeken 446 sayfalık başucu niteliğindeki dev eserde, ilk ciltte İngilizce olarak yayımlanan makaleler Türkçe olarak yayımlandı. Myrina ve Gryneion antik kentlerinden çıkan seramikler üzerinde çalışmalar yapıldı ve bu çalışmaların sonuçları okuyucuya aktarıldı. Gryneion'daki bitkiler ve florayla ilgili araştırma kitapta yer aldı. Uzman akademisyenler tarafından yapılan çalışmalar ile sikkesinden seramiğine, mimari malzemeden heykeltıraşlığa kadar birçok önemli bilgi Myrina ve Gryneion 2 kitabında okuyucuya sunuldu.

Aliağa Belediyesinin kültür yayınları kapsamında yeniden dağıtıma çıkan kitabı okurlar ücretsiz olarak alabileceği, kitapseverlerin, ekim ayının kitabını merkez hizmet binasında faaliyet gösteren Hilal Masa'dan ücretsiz olarak talep edebileceği kaydedildi. Ayrıca Aliağa dışında ikamet eden vatandaşlarında, Aliağa Belediyesi resmi internet sayfası e-belediye-yayınlarımız bölümünden kitabı okuyabileceği, ya da pdf olarak indirebileceği bildirildi.